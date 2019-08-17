تفويض آل معمر بتوقيع 3 رعايات لـ دوري المحترفين

المواطن - واس

وافق أعضاء مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، على تفويض مسلي آل معمر رئيس المجلس لتوقيع ثلاث رعايات للمسابقة التي تنطلق في الـ 22 من أغسطس الجاري.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي احتضنته محافظة جدة ظهر اليوم السبت 17 أغسطس الجاري، والذي ترأسه مسلي آل معمر رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بحضور عبدالعزيز الحميدي المدير التنفيذي للرابطة، وممثلي الأندية الـ 16 المشاركة في الدوري.

واطلع أعضاء المجلس على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للرابطة، إلى جانب اللائحة التنظيمية لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين، والتي شملت عدداً من الأمور التنظيمية والتسويقية، حيث تم اعتماد التعديلات المقترحة، إلى جانب اعتماد محضر الاجتماع السابق للمجلس والذي تم في السابع من أبريل الماضي بمدينة الخبر.

كشفت لجنة المسابقات التابعة لـ رابطة الدوري السعودي للمحترفين يوم 21 يوليو الماضي، عن جدول مواعيد مباريات الدور الأول من الدوري السعودي في موسم 2019-2020.

وبعدما اتفقت لجنة المسابقات على تحديد 9 معايير من أجل تحديد جدول مباريات الدوري السعودي، قامت لجنة المسابقات بالكشف عن مواعيد مباريات الدور الأول.

وستنطلق مباريات الجولة الأولى يوم 22 أغسطس بمباراتي النصر وضمك، الأهلي والعدالة في تمام السابعة مساءً والتاسعة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت المملكة على الترتيب.

وسيُقام ديربي الهلال والنصر في الجولة الثامنة يوم 25 أكتوبر المقبل على ملعب جامعة الملك سعود معقل الهلال.

أما كلاسيكو الهلال والاتحاد فسيقام يوم 21 سبتمبر في الجولة الرابعة في ملعب الجوهرة المشعة.

وسيقام ديربي جدة بين ناديي الأهلي والاتحاد في الأول من نوفمبر المقبل ضمن مباريات الجولة التاسعة على ملعب الجوهرة المشعة.

وتُختتم مباريات الدور الأول من الدوري السعودي يوم 28 ديسمبر المقبل.