تقارير .. الهلال يُجدد لـ محمد الشلهوب

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن اللاعب محمد الشلهوب، نجم نادي الهلال، سيبقى مع الفريق الأول لكرة القدم في موسم 2019-2020، خاصة بعدما ترددت أنباء حول انتظاره قرار الجهاز الفني سواء بالمشاركة أو عدم المشاركة.

وقالت تقارير صحافية: إن المدرب الروماني رازفان لوسيسكو المدير الفني للفريق الأول، وافق على بقاء محمد الشلهوب كلاعب مع الفريق الأول؛ مما دفع إدارة الهلال لتجديد عقده لمدة موسم آخر دون الإعلان عن قيمة العقد.

وتحدث محمد الشلهوب خلال الفترة الأخيرة، عن عدم معرفته بمصيره سواء بالاعتزال أو بالبقاء داخل المستطيل الأخضر.

وقدم محمد الشلهوب نتائج جيدة مع نادي الهلال في موسم 2018-2019، على الرغم من خسارة أزرق العاصمة للقب الدوري لصالح نادي النصر وتوديعه لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين من دور نصف النهائي.