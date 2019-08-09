تقارير عالمية: المملكة تفتح ذراعيها لاستقبال حجاج العالم

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

أبدت وسائل الإعلام الدولية اهتمامًا كبيرًا بالحج واستعدادات المملكة لاستضافة المسلمين من كافة أنحاء العالم لأداء الفريضة المقدسة، لامسين مدى المجهودات التي تبذلها الرياض لتسهيل طقوس الحج على الحجيج من كل بلاد العالم دون تفرقة.

وأشارت تقارير إعلامية دولية إلى أن الفرقة السياسية لا مكان لها في الحج، وهو ما أكده العشرات من الحجاج الذين جاءوا إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة من شتى بقاع الأرض.

لا جدال سياسي

ولفتت إلى أن موسم الحج هذا العام يحدث وسط توترات في منطقة الخليج ومضيق هرمز، والتي تفاقمت بسبب سلسلة من الهجمات على ناقلات النفط وغارات الطائرات بدون طيار واعتراض حركة الملاحة البحرية.

وقال ليكو أبيبو، البالغ من العمر 46 عامًا، وهو ميكانيكي أوغندي: “نحن جميعًا موحدين بالإسلام.. لهذا السبب أنا سعيد للغاية”، مشيرًا إلى استمتاعه بأداء فريضة الحج لهذا العام.

مسلمون من كل العالم

وقال نور جمال وهو حاج هندي، يبلغ من العمر 61 عامًا،: “هناك مسلمون من كل دول العالم، وكل اللغات.. لا توجد أي فروق بيننا”.

وركزت بعض وكالات الأنباء على التواجد الإيراني في الحج، فعلى الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية مع طهران، من المقرر أن يشارك حوالي 88،550 حاجًا إيرانيًا في الحج هذا العام، وذلك امتدادًا لالتزام المملكة بدورها التاريخي والمقدس باستضافة المسلمين وتقديم أفضل خدمات لحجاج بيت الله الحرام.