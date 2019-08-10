تقديراً للمملكة.. ضيوف الملك من نيوزيلندا يرتدون الزي السعودي

ارتدى ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة من نيوزيلندا، الزي السعودي، تقديراً ووفاءً لمواقف المملكة تجاه الأمة الإسلامية في شتى أنحاء الأرض.

وعبروا عن مشاعرهم قائلين: إن هذه المشاعر تجاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان –يحفظهم الله-هي التي دفعتهم إلى اقتناء الزي السعودي اليوم.

وأشاد الضيوف بما وجدوه من خدمات مميزة منذ وصولهم لأرض السعودية حجاجاً، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، والذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ويبلغ عددهم 6500 حاج وحاجة من 79 دولة.

ورفعوا شكرهم لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، على عنايتهما ورعايتهما بقضايا الأمة الإسلامية، كما شكروا وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ على تنظيم هذا البرنامج الإيماني.