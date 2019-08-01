تقييم تعلن عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس

المواطن - الرياض

أعلنت الهيئة السعودية للمقيِّمِين المعتمدين “تقييم”، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس، وذلك بمسميات أخصائي قانون، وأخصائي خدمات الأعضاء، ومسؤول تطوير أعمال.

وأضافت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، أن الشروط المطلوبة لكل وظيفة تختلف وفقًا لمسماها، فتتضمن شروط وظيفة “أخصائي قانوني”، الحصول على بكالوريوس في القانون، بتقدير عام ممتاز، وخبرة عامين في ذات التخصص.

ويُشترط لوظيفة أخصائي خدمات الأعضاء، حصول المتقدم على بكالوريوس في إدارة الأعمال كحد أدنى أو ما يعادلها، دون وجود خبرة وظيفية، مع إجادة اللغة الإنجليزية، وبرامج الأوفيس، مع توافر اللباقة ومهارة التعامل مع الآخرين.

ويُشترط لوظيفة “مسؤول تطوير أعمال”، الحصول على بكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها، وخبرة خمس سنوات في مجال تطوير الأعمال وإدارة المشاريع وقطاع المركبات، مع إجادة اللغة الإنجليزية، على أن يقتصر التقديم للوظائف الثلاث على السعوديين فقط، ويتم التقديم عبر الرابط: (اضغط هنا).