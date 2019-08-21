تكليف الأحمري مساعدًا لمدير مستشفى الملك فهد بجازان

المواطن- جازان

أصدر مدير عام الشئون الصحية بمنطقة جازان، الدكتور عبدالله بن أحمد النجمي، قرارًا إداريًّا يقضي بتكليف الأستاذ سعيد بن محمد الدواف الأحمري بالعمل مساعدًا لمدير مستشفى الملك فهد المركزي بجازان للشؤون الإدارية والمالية، ويمارس كافة المهام والصلاحيات الممنوحة له ولمدة عام اعتبارًا من تاريخ صدور القرار.

يأتي ذلك لتجديد القيادات ولتمكين الكفاءات المؤهلة من المشاركة في إدارة الخدمات الصحية في المنطقة برؤية وأفكار جديدة، إلى جانب الاستفادة من قدرات ذوي الخبرات في صحة جازان وخارجها، والاستفادة من خبراته للرقي بالخدمات الصحية بالمنطقة.

ويعتبر الأحمري من الكفاءات الإدارية المتميزة بصحة جازان.

“المواطن” تقدم خالص التهاني لـ”الأحمري”، متمنيةً له مزيدًا من التوفيق والنجاح.