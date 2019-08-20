تكليف مديري مكاتب هيئة الرياضة بحل أزمات الجماهير

المواطن - مروة نبيل

أصدر رئيس الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اليوم الثلاثاء، قرارًا يقضي بتكليف مديري مكاتب الهيئة في المناطق والمحافظات بالتواجد خلال مباريات الموسم الرياضي ومتابعة الحضور الجماهيري.

كما سيقوم مديرو مكاتب هيئة الرياضة بحل أي عوائق أو صعوبات تواجه الجمهور أثناء حضورهم في الملاعب وتلافي هذه الصعوبات ومتابعة تنظيم الأندية لمبارياتها، والرفع بتقارير عاجلة عقب انتهائها.

ويأتي هذا القرار حرصًا من رئيس الهيئة العامة للرياضة على توفير البيئة المناسبة والملائمة للمشجع الرياضي، وتحفيزه على حضور المباريات وتوفير كافة الخدمات الممكنة، بعيدًا عن أي عوائق تؤثر على استمتاعه بالمباراة.

يُذكر أن أندية المحترفين تتولى التنظيم والإشراف على مبارياتها خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.