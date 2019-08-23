تناولت الترامادول وأرضعت طفلتها فماتت بالمخدر

المواطن - متابعة

شهدت مدينة تينموث بمقاطعة ديفون الإنجليزية حادثاً غريباً لوفاة طفلة حديثة الولادة بحليب والدتها التي تناولت مسكنات أثناء الحمل.

وذكرت مصادر محلية أن المحكمة استمعت في 19 أغسطس الجاري إلى رواية جديدة، قد تُفسر سبب وفاة طفلة بعمر 5 أيام في 30 سبتمبر العام الماضي.

وتُفيد الرواية المحتملة بأن الطفلة توفيت بعد ولادتها بخمسة أيام بسبب مهدئ داخل مكونات حليب أمها، التي تناولت أثناء فترة الحمل مسكن “ترامادول” لعلاج آلام الظهر بناء على توصية من الأطباء.

ولم تكن الوالدة تخطط في حينها لإرضاع طفلها من ثدييها، بعد تناولها المسكنات، لكن الأطباء أخبروها بأنه لا يوجد ما تخشاه للامتناع عن إرضاع ابنتها.

وأشار طبيب الأطفال، بيتر فيلمنغ، الذي اطلع على تفاصيل القضية، إلى أن “الترامادول” دواء جديد نسبياً، ويمكن أن ينتقل إلى حليب المرأة ويشكل خطراً على المولود الجديد.