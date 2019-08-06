تنبيه لأهالي الباحة.. أمطار غزيرة وغبار يعيق الرؤية

المواطن - واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من هطول أمطار رعدية متوقعة على منطقة الباحة لهذا اليوم وصفت حالتها من متوسطة إلى غزيرة، تصحب برياح نشطة سطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية ، وتوقعات بجريان السيول.

وشمل التنبيه مدينة الباحة, والعقيق, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, والقرى , والحجرة, وبني حسن , وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها، حيث يستمر التنبيه حتى الساعة التاسعة مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات وتجنب النزول والتنزه في بطون الأودية ومجاري السيول، مع ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات الصادرة من الدفاع المدني.