تنبيه متقدم لأهالي جازان.. أمطار غزيرة حتى المساء

المواطن - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، تصحب بنشاط في الرياح السطحية، ستؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وجريان السيول، تشمل مدينة جيزان، ومحافظات الداير بني مالك، والطوال، والعارضة، وصبيا، وفيفا، وهروب، تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.