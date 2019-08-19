تنبيه من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على الباحة

المواطن - واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة وصفت حالتها من متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، توقعات بجريان السيول.

وشمل التنبيه مدينة الباحة, ومحافظات الحجرة, والعقيق, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن والأجزاء المجاورة لها، حيث تستمر الحالة حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.

من جهتها جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.