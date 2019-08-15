تنبيه مهم من الحج والعمرة لضيوف الرحمن

المواطن - مكة المكرمة

وجهت وزارة الحج والعمرة رسالة مهمة إلى ضيوف الرحمن الذين أتوا إلى المملكة لأداء فريضة الحج.

وقالت الحج والعمرة: تقبل الله طاعتكم، إن الالتزام بمواعيد المغادرة دليل وعيك ويجنبك المساءلة النظامية.

وتشرفت جميع الأجهزة الحكومية المعنية خلال الفترة الماضية بخدمة ضيوف الرحمن وسط منظومة متكاملة وخطط محكمة يتم تنفيذها على أكمل وجه، وتتم متابعتها بشكل دائم للتأكد من تقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

وشهد حج هذا العام تميزاً في تنفيذ الخطط التشغيلية في كافة القطاعات العاملة في منظومة خدمات الحجاج كان له بالغ الأثر في توفير سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام طوال رحلتهم الإيمانية.