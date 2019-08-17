تهديد يُلاحق النصر قبل افتتاح الدوري

المواطن - محمد سمعه

يستعد نادي النصر، تحت قيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا، لمواجهة نادي ضمك يوم 22 أغسطس الجاري في الجولة الأولى من بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2019-2020.

وشهد الموسم الماضي اعتراض سعود آل سويلم رئيس مجلس إدارة نادي النصر السابق على تقنية حكم الفيديو المساعد منذ انطلاق بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم موسم 2018-2019.

ودائمًا ما أعرب سعود آل سويلم عن امتعاضه من أن التقنية تُساعد فقط نادي الهلال على حد وصفه خلال المباريات الماضية في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي السياق ذاته، علّق الناقد الرياضي سعود الصرامي على تقنية الـVAR قائلًا: أتمنى ألا يتعرض نادي النصر، لما تعرض له العام الماضي من 23 قرارًا انضباطيًّا، وأن يُعطى حقه في تقنية الـVAR.

لم يعترض فقط من قبل سعود آل سويلم على تقنية حكم الفيديو المساعد، حيث التحق به اللاعب النيجيري أحمد موسى مهاجم النصر، والذي نشر لقطة من مباراة الهلال والباطن في الجولة الـ19 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الماضي عبر حسابه في تويتر مندهشًا من أحد القرارات التحكيمية بسبب الفار ثم حذفها بعد ذلك.

من ناحية أخرى، قالت تقارير صحافية محلية: إن نادي النصر سيفقد اللاعب عبدالفتاح آدم لمدة أسبوعين؛ وذلك بسبب إصابته بـ شد عضلي خلال تواجده في تدريبات المنتخب السعودي الذي شارك في بطولة غرب آسيا 2019.

سعود الصرامي : اتمنى ان لا يتعرض نادي #النصر لما تعرض له العام الماضي من 23 قرار إنضباطي .. وأن يعطى حقه في تقنية الـ VAR#الحصاد_الرياضي #الدوري_السعودي_للمحترفين pic.twitter.com/NoJOI4SO2q — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) August 16, 2019