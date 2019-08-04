تهديد يُلاحق النصر قبل مواجهة الوحدة

المواطن - محمد سمعه

يستعدّ نادي النصر، لمواجهة نادي الوحدة الإماراتي غدًا الاثنين في ذهاب دور ثُمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وقالت تقارير صحافية، إن نادي غلطة سراي التركي أبدى اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي جوليانو لاعب وسط النصر، قبل خوض العالمي لمباراته المهمة ضد نادي الوحدة غدًا.

ولن يُفرط نادي النصر في اللاعب جوليانو، خاصة في ظل اعتماد المدرب البرتغالي روي فيتوريا عليه في القائمة الآسيوية والمحلية للعالمي في الموسم الجديد.

وأبدى غلطة سراي، اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد مع جوليانو، بسبب تألقه في الدوري التركي من قبل مع نادي فنربخشة.

يخشى نادي النصر من تأثير اهتمام غلطة سراي، باللاعب جوليانو على تركيزه في مباراة الوحدة، خاصة أن النصر يسعى لاستغلال عامل الأرض والجمهور، لتحقيق نتيجة إيجابية، قبل التوجه إلى الإمارات في جولة الإياب.

من ناحية أخرى، أعلن نادي النصر، يوم أمس السبت، عن توقيعه لعقدين احترافيين مع اللاعبين فراس البريكان وأيمن يحيى.

وذكر الحساب الرسمي لنادي النصر، أن فراس البريكان وقع عقدًا احترافيًّا مع أصفر العاصمة لمدة أربع سنوات، بينما وقع اللاعب أيمن يحيى على عقد احترافي مدته خمس سنوات.