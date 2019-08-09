تهديد يُواجه النصر في الآسيوية

المواطن - محمد سمعه

يطمح نادي النصر، تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، إلى الاستمرار في المنافسة على بطولة دوري أبطال آسيا والفوز بها خلال العام الجاري.

النصر لن يستمر في الآسيوية:

أبدى الناقد الرياضي بندر الرزيحان رأيه حول قدرة النصر على الاستمرار في المنافسة على البطولة الآسيوية قائلًا: حتى إن استطاع النصر أن يفوز ويتأهل لكن، بهذه الأسماء لن يستطيع أن يذهب بعيدًا في بطولة دوري أبطال آسيا.

وأضاف الرزيحان: النصر يفتقد بيتروس وأمرابط في القائمة الآسيوية، وأرى أن بيتروس هو أهم لاعب في النصر وأكثر أهمية من جوليانو.

وكان نادي النصر نجح في إتمام التعاقد مع اللاعب عبدالفتاح آدم من صفوف نادي التعاون ولمدة خمس سنوات.

وأثار المغربي عبدالرزاق حمد الله قلق الجماهير، بعد ظهوره مصابًا خلال تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قبل مباراة الوحدة الإماراتي المقبلة.

وتعرض عبدالرزاق حمد الله لإصابة قوية مؤخرًا، ما دفع الجهاز الطبي للتدخل وإيقاف النزيف، وإجراء خمس غرز في الحاجب، لتبدي جماهير النصر قلقها خوفًا من تأثر النجم المغربي بهذه الإصابة.

وحرص رئيس نادي النصر، صفوان السويكت، على الاطمئنان على عبدالرزاق حمد الله خلال تدريبات العالمي الجماعية بالأمس، والتأكد من جاهزيته لمباراة الأصفر المرتقبة.

جدير بالذكر أن النصر، كان تعادل مع نادي الوحدة الإماراتي يوم الاثنين الماضي بهدف لكل فريق في ذهاب دور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.