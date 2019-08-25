توتنهام ضد نيوكاسل .. السبيرز يسقط بهدف نظيف

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة توتنهام ضد نيوكاسل يونايتد، التي أُقيمت على ملعب “وايت هارت لين”، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بخسارة الفريق الأول لكرة القدم بالسبيرز بهدف دون رد.

توتنهام ضد نيوكاسل:

وبدأت مباراة توتنهام ضد نيوكاسل يونايتد بشكل سريع، وتمكن جويلتون من فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 27، مستغلًّا تمريرة مميزة من كريستيان أتسو، ليمنح فريقه التقدم مبكرًا.

واعتمد الفريق الضيف على الدفاع بعد إحراز هدف التقدم، فيما فشل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم السبيرز لتحويل استحواذهم في مباراة توتنهام ضد نيوكاسل يونايتد إلى فرص حقيقة للتسجيل.

وطالب لاعبو السبيرز بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 78 من أحداث مباراة توتنهام ضد نيوكاسل يونايتد، بعدما سقط مدافع الفريق الضيف، جامل لاسيلس في طريق المهاجم هاري كين، إلا أن حكم الفيديو المساعد أكد أن الأمر لا يستحق.

وضغط لاعبو السبيرز بحثًا عن تسجيل هدف التعادل في الدقائق المتبقية، ولكن لم تنجح محاولاتهم، لتنتهي مباراة توتنهام ضد نيوكاسل بهزيمة أصحاب الأرض بنتيجة 1/0.