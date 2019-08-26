توتنهام يحدد سعر بيع كريستيان إيركسن بعد اهتمام الريال

المواطن - محمد سمعه

قالت تقارير صحافية، إن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي لن يُمانع رحيل نجمه الدنماركي كريستيان إيركسن قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة ديلي ستار الإنجليزية، إن نادي توتنهام اشترط الحصول على 30 مليون جنيه إسترليني لبيع كريستيان إيركسن خاصة بعد اهتمام فريقي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الإسبانيين، بضم النجم الدنماركي.

وكان المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد أعرب عن رغبته في ضم كريستيان إيركسن بعدما أراد ضم الفرنسي بول بوغبا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي والبرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

أكد المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينيو المدير الفني لـ توتنهام أن استبعاد اللاعب الدنماركي كريستيان إيركسن من مباراة نيوكاسل في الدوري الإنجليزي والتي أُقيمت أمس الأحد، ليس السبب في الخسارة من فريق نيوكاسل.

وأضاف بوتشيتينيو: عندما تخسر أرى أن اللاعبين، والذين لم يشاركوا، يُصبحون فجأة الأفضل، عندما يفوز توتنهام لا نذكر أسماء اللاعبين، وعندما يخسر نذكر أسماءهم، حقيقة أمر غريب.

شارك كريستيان إيركسن، مع المنتخب الدنماركي في بطولة كأس العالم 2018 والتي أُقيمت في روسيا.