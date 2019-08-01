توتنهام يقترب من خطف صفقة يونايتد المرتقبة

المواطن - مروة نبيل

أكد تقرير صحافي، اليوم الخميس، أن إدارة توتنهام هوتسبير الإنجليزي اقتربت من خطف صفقة مانشستر يونايتد المرتقبة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت شبكة “سكاي سبورت إيطاليا”، إلى أن توتنهام دخل في مفاوضات متقدمة من أجل التعاقد مع برونو فرنانديز، نجم سبورتينج لشبونة في الميركاتو الصيفي.

وأوضحت أن توتنهام أرسل وفدًا إلى لشبونة من أجل إقناع برونو فرنانديز بالانتقال إلى صفوف السبيرز في الموسم الرياض المقبل ورفض عرض مانشستر يونايتد.

وأوضحت أن عرض توتنهام الأول الذي قدمه إلى سبورتنج لشبونة بلغ 45 مليون يورو، فيما يريد النادي البرتغالي الحصول على 70 مليونا من أجل الموافقة على رحيل فرنانديز.

وسبق أن أكدت تقارير صحافية أن مانشستر يونايتد قريب للغاية من التعاقد مع فرنانديز، لدعم خط وسطه في الموسم الرياضي الجديد.