توجيه شديد اللهجة من ولي العهد باستئصال رؤوس فساد الموظفين الحكوميين الصغار

المواطن - الرياض

التغييرات في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ليست فقط في استبدال رئيسها، بقدر ما هو تغيير في عمل المنظومة بأكملها، بإحضار شخصية لها خبرتها الطويلة في هذا المجال، ومهمته الأولى هي استئصال رؤوس الفساد الصغيرة من الموظفين الحكوميين، بعد أن تم استئصال الرؤوس الكبيرة في الحملة التي قادها سمو ولي العهد.

تغييرات جوهرية حاسمة

التغييرات الجوهرية والحاسمة في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد جاءت في ظل تغيرات يشهد بها القاصي والداني ضمن خطة التطوير ومكافحة كل صور الفساد بكافة الهيئات والمؤسسات والقطاعات في المملكة، والتي تنتهجها المملكة.

والأوامر الملكية لم تستهدف فقط تغيير رأس الهرم في هيئة مكافحة الفساد، وإنما عبر تغيير شامل في عمل المنظومة بأكملها، بإحضار شخصية لها خبرتها الطويلة في هذا المجال، ومهمته الأولى هي استئصال رؤوس الفساد الصغيرة من الموظفين الحكوميين، بعد أن تم استئصال الرؤوس الكبيرة في الحملة التي قادها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

استئصال البيروقــراطية

ويؤكد المراقبون أن المرحلة المقبلة من عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ستؤسس لتكامل بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد، وعدم السماح للبيروقراطية الحكومية بالتأثير سلباً على حرب الحكومة على الفاسدين كباراً كانوا أم صغاراً.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ أصدر أمس أمراً ملكياً بإعفاء الدكتور خالد بن عبدالمحسن بن محمد المحيسن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من منصبه، وتعيين مازن بن إبراهيم بن محمد الكهموس رئيساً للهيئة.

أول تعليق لـ الكهموس

وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد في السعودية مازن الكهموس، أمس الجمعة، إن الهيئة ستعمل خلال الفترة المقبلة على استئصال الفاسدين المتوسطين والصغار بعد أن تخلّصت البلاد من الرؤوس الكبيرة في الحملة السابقة التي قادها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

وقال مازن الكهموس في أول تصريحات له بعد تعيينه رئيساً لهيئة مكافحة الفساد: “أنقل تحذيراً شديد اللهجة من ولي العهد بأن المرحلة المقبلة ستكون لاستئصال الفاسدين من الموظفين الحكوميين المتوسطين والصغار، حيث سيكونون هدفاً رئيساً”.

لجنة لمكافحة الفساد

وأضاف: “سنعمل على تغيير عمل منظومة الهيئة، وتشكيل لجنة لمكافحة الفساد من جميع الجهات المعنية بذلك؛ لعدم تكرار الإجراءات البيروقراطية المعمولة في السابق، الأمر الذي سينعكس إيجابياً على قيام الهيئة بالدور المناط بها”، وفقا لـ”العربية”.

وتابع رئيس هيئة مكافحة الفساد بالقول: “ولي العهد طلب مني عقد اجتماع شهري لإطلاعه على تطورات القضاء على الفساد، وأخذ التوجيهات المباشرة لتسهيل عملنا في تحقيق رؤيته بقطع دابر الفساد، كما وجّهني في حال عدم تجاوب أي وزير في تسهيل إجراءاتنا، بالتواصل المباشر معه وإبلاغه”.

وأشار الكهموس إلى سعي هيئة مكافحة الفساد “لأن يأخذ كل مواطن حقه المشروع سواءً في تقديمه للمشاريع الحكومية والمنافسة عليها، وفي تخليص المعاملات”.

فيديو .. مازن الكهموس رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد : ولي العهد وجهني بإعلامه عن أي وزير لا يتعاون مع الهيئة في المرحلة المقلبة. https://t.co/f1mI0Xefme#اوامر_ملكية #عاجل #صحيفة_المواطن pic.twitter.com/D6pdWo27VU — صحيفة المواطن (@almowatennet) August 30, 2019