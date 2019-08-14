توضيح من حساب المواطن لأصحاب القرض العقاري المدعوم

المواطن - الرياض

أوضح حساب المواطن موقف الحاصلين على القرض العقاري المدعوم، ومدى تأثير ذلك على الدعم المقدم من البرنامج.

وتلقّى حساب المواطن سؤالاً من أحد المستفيدين جاء فيه: هل يؤثر القرض العقاري على الدعم المقدم من حساب المواطن؟

وردّت خدمة العملاء في البرنامج بالقول: لا يؤثر ذلك على دعم حساب المواطن، ويتم الإفصاح عن إجمالي الراتب شاملاً جميع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل “التأمينات/التقاعد” ولا يتم الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.