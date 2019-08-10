توضيح مهم من موسم السودة حول أسعار الشاليهات الأربعة

المواطن - حسن عسيري - أبها

أوضح مدير العلاقات العامة والإعلام لموسم السودة، محمد النفيسة، أنه إشارة إلى ما يتم تداوله عن طرح الموسم لأسعار شاليهات وباقات موجهة لعموم الزوار بمبالغ تتراوح بين 20 ألفاً و50 ألف ريال، فإن إدارة الموسم وضعت في أولوياتها الاستراتيجية تشجيع وجذب الاستثمارات في السودة.

وأضاف أنه في سبيل ذلك تم إنشاء 4 نماذج لشاليهات بمساحة 137م للشاليه الواحد، وتم تنفيذها بمدة شهرين بأيد وكوادر وطنية صاغت عناوين الجمال في التصميم والبناء، لتكون مجهزة بخدمات فندقية تشمل باقات فريدة وعالية المستوى.

وتابع أنه ضمن هذه الباقات جولات سياحية وتنقلات جوية خاصة كنواة رئيسية تستهدف خلال فترة الموسم لاستقطاب المستثمرين المحليين والدوليين لاطلاعهم على مكامن القوة والفرص المتاحة في السودة، لتأتي معها خيارات أخرى جديدة ومتنوعة مستقبلاً تلبي كافة الاحتياجات بأسعار تغطي كافة شرائح الزوار.

وأبان أن إدارة الموسم حرصت خلال فترة الفعاليات على تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة، بما يعود على تحسين تجربة الزائر، لا سيما مع قلة الخيارات السكنية المتميزة بالسودة حالياً.

وأوضح النفيسة أن الشاليهات الحالية وباقاتها مخصصة في الوقت الراهن لفئة محدودة من المستثمرين بما يعود مستقبلاً بالنفع على جذب الاستثمارات السياحية بالمنطقة منوهاً بأنها لم تفتح للعموم بهذه الأسعار المتداولة.

يشار إلى أن مبادرة إنشاء الشاليهات الأربعة تعكس إمكانات وفوائد تشجيع وتمكين المواهب المحلية لمواصلة تطوير المنطقة على مستوى عالمي ينافس إقليمياً ودولياً.