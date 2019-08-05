تيفو خاص من جماهير الأهلي لـ إيفانكوفيتش

المواطن - محمد سمعه

كشفت جماهير النادي الأهلي عن التيفو الخاص بها والمُقدّم منها للمدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش المدير الفني للفريق الأول، وذلك قبل مواجهة الأهلي والهلال غدًا في دوري أبطال آسيا.

ونشر الحساب الرسمي للأهلي عبر تويتر صورة التيفو الخاص بالمدرب برانكو إيفانكوفيتش، والذي تولّى المسؤولية رسميًا، لتدريب النادي الأهلي لمدة موسمين خلفًا للمدرب الأوروغوياني خورخي فوساتي.

وكان برانكو إيفانكوفيتش صرّح قائلًا قبل مباراة الهلال: أشكر الأمير منصور بن مشعل الذي منحني الفرصة لتدريب النادي الأهلي أحد أكبر الأندية في آسيا.

ويُذكر أن مباراة الأهلي والهلال، ستُقام غدًا على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة، على أن تُقام مباراة العودة يوم 13 أغسطس الجاري في ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.