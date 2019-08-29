جامعة أم القرى تعلن عن المرشحين والمرشحات ببرامج الدراسات العليا المدفوعة

المواطن - الرياض

أعلنت جامعة أم القرى ممثلة بعمادة الدراسات العليا عن المرشحين والمرشحات للقبول المبدئي في برامج الدراسات العليا المدفوعة (الدبلوم العالي، الماجستير، الدكتوراه) للعام الدراسي 1441هـ، والتي سبق الإعلان عنها من خلال موقع الجامعة، للاستعلام عن حالة الترشيح يجب اتباع الخطوات الموضحة أدناه.

الاستعلام:

– للاستعلام عن حالة الترشيح يجب اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على حساب المتقدم/ـة في بوابة القبول الموحدة (اضغط هنا).

2- الضغط على كلمة “طلباتي” الموجودة في أعلى الصفحة.

3- استعراض الطلب الموجود تحت كلمة “طلبات حالية”.

4- ستظهر حالة الطلب (مرشح أو غير مرشح) في أعلى الصفحة.

سداد الرسوم الدراسية:

– على جميع المرشحين والمرشحات للقبول في برامج الدراسات العليا المدفوعة المسارعة في سداد الرسوم الدراسية عن طريق حساب المتقدم/ـة في بوابة القبول الموحدة، وذلك قبل نهاية دوام يوم الثلاثاء 1441/01/04هـ الموافق 2019/09/03م، وسيعدُّ الترشيح بعدها مُلغى.

وأكدت جامعة أم القرى على أهمية ما يلي:

1- تسديد الرسوم والحصول على الرقم الجامعي لا يعني فتح البرنامج والحصول على الجدول الدراسي، ويمكن لعمادة الدراسات العليا إقفال البرنامج وإعادة الرسوم كاملة في حال عدم اكتمال الحد الأدنى المحدد لفتح الشعبة.

2- للعمادة الحق في إلغاء أي رقم جامعي واتخاذ الإجراءات النظامية في حال الإخلال بأي شرط من شروط القبول المعلن عنها، وسيتم خصم 25% من الرسوم المدفوعة.

3- ستكون مواعيد المحاضرات في برامج الدراسات العليا المدفوعة في الفترة المسائية (4 عصراً – 10 مساءً) للطلاب، و(3 ظهراً – 7 مساءً) للطالبات خلال أيام متتالية في الأسبوع الدراسي، ولن تتجاوز ثلاثة أيام كحد أقصى.