جامعة أم القرى تفتح باب الحذف والإضافة إلكترونياً

المواطن -مكة المكرمة

حذرت جامعة أم القرى طلابها من التأخير أو الغياب عن المحاضرات لما له من آثار سلبية على الأداء والمعدل التراكمي للطلاب.

وقالت عمادة شؤون الطلاب في بيان مقتضب لها: عزيزي الطالب .. احذر التأخير والتغيب عن المحاضرات فذلك يؤثر سلباً على تحصيلك الدراسي ومعدلك التراكمي.

وكانت جامعة أم القرى أعلنت مواعيد التسجيل الإلكتروني (الحذف – الإضافة) للفصل الأول من العام الجامعي ١٤٤٠ – ١٤٤١ حيث تم اعتباراً من اليوم الأربعاء فتح المرحلة الأولى من التسجيل والتي تمتد حتى يوم السبت 23/12/1440 هـ لجميع الطلاب.

أما المرحلة الثانية من التسجيل والتي ستتضمن تقديم الطلبات الإلكترونية للأقسام في جامعة أم القرى فسوف تبدأ اعتباراً من يوم الأحد المقبل 24/12/1440 وتمتد حتى يوم السبت غرة محرم من العام الهجري الجديد.

وستشتمل المرحلة الثالثة على تعديل التسجيل عن طريق الأقسام في جامعة أم القرى وذلك اعتباراً من يوم الأحد 2/1/1441 وحتى يوم الخميس 6/1/1441 هـ على أن تبدأ الدراسة في اليوم الثاني من شهر محرم المقبل.

يُذكر أن جامعة أم القرى كانت قد أعلنت عن بدء التسجيل في ملتقى المستجدين للعام الأكاديمي ١٤٤١ هـ، والذي سيقام في قاعة الملك سعود بالعابدية برعاية مدير جامعة أم القرى الأستاذ الدكتور عبدالله بن عمر بافيل يوم 2 سبتمبر المقبل بشطري الطلاب والطالبات.