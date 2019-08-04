جامعة الأمير سطام تعلن بدء التسجيل في دبلوم الأمن والسلامة

المواطن - الرياض

أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بمحافظة الخرج بدء التقديم في البرامج والدبلومات التي يطلبها سوق العمل فقد تم تصميم (دبلوم الأمن والسلامة المهنية)، المُعتمد من وزارة الخدمة المدنية والمُصنف ضمن دليل الوظائف بالوزارة، التي تؤهله للحصول على وظيفة في المرتبة (الخامسة) من الدرجة الثانية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

– وقد تم اختيار هذا الدبلوم نظرا لأهميته في جميع الوظائف العامة والخاصة (القطاع الصحي، القطاع المدرسي، قطاع الإنشاءات، قطاع النقل، القطاع الفندقي، المصانع والشركات، المدن الترفيهية).

المميزات:

• حصول الدارس على دبلوم الأمن والسلامة المهنية.

• مسمى وظيفي بعد التخرج (مشرف أمن وسلامة مهنية).

• الإلمام بمعايير السلامة الدولية وتطبيقها حسب طبيعة المنشأة.

• معرفة طرق تقييم وتجنب المخاطر.

الفئات المستهدفة:

• المديرون ورؤساء الأقسام والمشرفون على الأمن والسلامة المهنية.

• مسؤولو الأمن والسلامة المهنية.

• موظفو الأمن والسلامة المهنية.

• المهتمون بمجال الأمن والسلامة المهنية.

الشهادات التي يحصل عليها الدارس:

• يحصل الدارس على شهادة دبلوم في الأمن والسلامة المهنية صادرة عن جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز.

• كشف علامات باللغة العربية.

• شهادة تقدير من معهد البحوث والخدمات الاستشارية للمتفوقين.

شروط التسجيل:

• شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

• اختباري القدرات والتحصيلي غير مطلوبين للتسجيل.

مدة الدراسة:

• أربعة فصول دراسية اعتباراً من الفصل الدراسي الأول 1441/1440هـ.

مكان الدراسة:

• جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز بمحافظة الخرج.

التكلفة المالية:

• 5000 ريال سعودي للفصل الدراسي الواحد.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا