جامعة الإمام تعلن فتح باب التقديم على وظائف الكادر الصحي

جامعة الإمام تعلن فتح باب التقديم على وظائف الكادر الصحي

2019/08/24
الساعة 3:10 مساءً
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المواطن - الرياض

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمدينة الرياض من خلال موقعها الإلكتروني عن فتح باب التقديم على وظائف الكادر الصحي للعام 1441هـ، وسوف يبدأ التقديم بمشيئة الله تعالى يوم الأحد بتاريخ 1440/12/24هـ ويستمر لمدة يومين إلى الثلاثاء بتاريخ 1440/12/26هـ، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.

موعد التقديم:
– يبدأ التقديم بمشيئة الله تعالى يوم الأحد بتاريخ 1440/12/24هـ ويستمر لمدة يومين إلى الثلاثاء بتاريخ 1440/12/26هـ.

طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي خلال الفترة الموضحة أعلاه: اضغط هنا



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