جامعة بيشة تفتح باب التعاون على وظائف هيئة التدريس

المواطن - بيشة

أعلنت جامعة بيشة عن فتح باب التعاون على وظائف أعضاء هيئة التدريس للعام الجامعي 1440-1441هـ خلال الفترة من 4-18 ذي الحجة 1440هـ عن طريق منصة “تعاون” الإلكترونية على الرابط التالي: (هنا).

صرّح بذلك عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة الدكتور سعيد بن عبدالله القرني، موضحاً أن التعاون يهدف إلى سدّ احتياج الكليات في مختلف التخصصات ويشمل الذكور والإناث.

وأضاف الدكتور القرني بأنه يتعيّن على الراغبين في التعاون إدخال بياناتهم من خلال المنصة وإرفاق المستندات المطلوبة، قبل أن تقوم لجنة الفرز بمراجعة الأوراق وإرسال أسماء المرشحين وفق الضوابط المحددة في دليل التعاون، إلى الكليات لإجراء المقابلات واستكمال الإجراءات اللازمة لعملية التعاون. لافتًا إلى هناك عدة عناصر للمفاضلة تعتمد على المؤهل الأعلى والمعدل الأعلى وحصول المتقدم على تقدير لا يقل عن جيد جداً في مرحلة البكالوريوس.

وذكر الدكتور سعيد القرني بأن باب التعاون يعد فرصة لكافة الطاقات المؤهلة للتدريس في الجامعة واكتساب الخبرات والإسهام في بناء الكليات وسد احتياجاتها من أعضاء هيئة التدريس. داعيًا الراغبين في التقدم الاطلاع على دليل التعاون والذي سيكون متاحًا عبر موقع العمادة على الشبكة العنكبوتية: (هنا).