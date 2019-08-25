جامعة جازان تبدأ تسجيل المقررات الدراسية

المواطن - جازان

أطلقت جامعة جازان اليوم خدمة التسجيل الذاتي للمقررات الدراسية للعام الجامعي الجديد.

ويستمر التسجيل في الطلبة المستجدين والملتزمين بالخطة الدراسية من اليوم الأحد حتى يوم 27/12/1440 فيما يبدأ تسجيل الطلاب المتعثرين غير الملتزمين بالخطة الدراسية والمتوقع تخرجهم اعتباراً من يوم 28/12/1440 وحتى يوم 2/1/1441هـ.

ولفتت جامعة جازان إلى أن تسجيل المقررات سيتم ذاتياً من خلال حساب الطالب الأكاديمي.

من جهة أخرى عقد مجلس جامعة جازان اليوم، جلسته الأولى للعام الجامعي 1440 / 1441هـ، برئاسة معالي مدير الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، وبحضور الأمين العام للجنة المؤقتة القائمة بأعمال مجلس التعليم العالي الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح، ووكلاء الجامعة وعمداء وعميدات الكليات والعمادات المساندة، وذلك بقاعة مجلس الجامعة بالبرج الإداري للجامعة.

وأوضح أمين مجلس الجامعة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور محمد بن حسن أبو راسين أن المجلس بحث جميع الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ عدداً من القرارات منها الموافقة على تعيين 6 من أعضاء هيئة التدريس السعوديين بدرجة أستاذ مساعد، والموافقة على ابتعاث وتمديد بعثة 153 من المعيدين والمحاضرين من الجنسين للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصصات متنوعة، ومنح درجة الماجستير لـ 15 طالباً وطالبة.

وبيّن أن المجلس اعتمد خلال جلسة اليوم اللائحة الإدارية والمالية للاستثمار في جامعة جازان، وندب وإعارة عضو من أعضاء هيئة التدريس لجهة حكومية إضافة لعدد القرارات ذات العلاقة بعمل الجامعة.