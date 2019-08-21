جامعة نجران تبدأ استقبال طلبات القبول للفصل الدراسي الثاني

المواطن - نجران
بدأت جامعة نجران ممثلة في عمادة القبول والتسجيل في استقبال طلبات القبول للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ١٤٤٠- ١٤٤١هـ للطلاب غير السعوديين.
وقالت جامعة نجران إن التسجيل متاح اعتباراً من اليوم الأربعاء ٢٠-١٢-١٤٤٠هـ. ولمدة شهر كامل.
شروط المنح الداخلية في جامعة نجران:
- تطبق على طلاب المنح الداخلية ما ينطبق على الطلاب السعوديين في القبول.
- تقتصر المفاضلة في القبول على الطلاب والطالبات الحاصلين على نسبة 90% في الثانوية العامة و80% في القدرات العامة و80% في التحصيلي إذا كان يرغب في التخصصات العلمية، ونسبة 90% في الثانوية العامة، و 80% في القدرات العامة للتخصصات النظرية.
- أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية من داخل المملكة.
- يقتصر القبول على الإمكانيات المتاحة في الأقسام وتتم المفاضلة بين المتقدمين حسب معايير القبول.
- لا يحق لطالب المنحة تغيير تخصصه بعد قبوله في تخصص معين.
- يتم القبول في جميع التخصصات ما عدا التخصصات الصحية.
- ألّا يكون قد تجاوز خمس سنوات منذ تخرجه من الثانوية.
- يتم أرشفة صورة واضحة للإقامة سارية المفعول.
شروط المنح الخارجية في جامعة نجران:
- تطبق على طلاب المنح الخارجية شروط القبول المطبقة على السعوديين في مؤسسات التعليم العالي عدا شرط القدرات والتحصيلي.
- لا يقل سن الطالب عن (17) سنة ولا يزيد عن (25) سنة للمرحلة الجامعية.
- ألّا يكون الطالب قد حصل على منحة دراسية أخرى من إحدى المؤسسات التعليمية في المملكة.
- أن تُصدَّق الشهادات والأوراق الثبوتية من الجهات المختصة في بلد الطالب، وكذلك السفارة والملحقيات الثقافية في بلد الطالب.
- أن يُحضر شهادة خلو من السوابق من الأجهزة الأمنية في دولته.
- ألا يكون مفصولاً من إحدى المؤسسات التعليمية في المملكة.
- يتم القبول في جميع التخصصات ما عدا التخصصات الصحية.
- لا يحق لطالب المنحة تغيير تخصصه بعد قبوله على تخصص معين.
- أن يكون مع الطالبة محرم، وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك، على أن يكون مشمولاً بمنحة أو يكون لديه إقامة نظامية، أو يقدم على سجل صاحب عمل بحاجة إلى خدماته.
- أن يجتاز الفحص الطبي الذي تقرره الجامعة.
- أن توافق حكومة بلد الطالب على منحة الدراسة بالمملكة للدول التي تشترط ذلك على الطلاب السعوديين.
- أن يجيد المتقدم اللغة العربية نطقاً وكتابةً.
- يتم أرشفة صورة واضحة لجواز السفر ساري المفعول.
- يتم أرشفة صورة واضحة لشهادة الثانوية.
- يتم أرشفة ما يفيد بأنه يجيد اللغة العربية نطقاً وكتابة.