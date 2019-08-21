جامعة نجران تبدأ استقبال طلبات القبول للفصل الدراسي الثاني

المواطن - نجران

بدأت جامعة نجران ممثلة في عمادة القبول والتسجيل في استقبال طلبات القبول للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ١٤٤٠- ١٤٤١هـ للطلاب غير السعوديين.

وقالت جامعة نجران إن التسجيل متاح اعتباراً من اليوم الأربعاء ٢٠-١٢-١٤٤٠هـ. ولمدة شهر كامل.

شروط المنح الداخلية في جامعة نجران:

تطبق على طلاب المنح الداخلية ما ينطبق على الطلاب السعوديين في القبول.

تقتصر المفاضلة في القبول على الطلاب والطالبات الحاصلين على نسبة 90% في الثانوية العامة و80% في القدرات العامة و80% في التحصيلي إذا كان يرغب في التخصصات العلمية، ونسبة 90% في الثانوية العامة، و 80% في القدرات العامة للتخصصات النظرية.

أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية من داخل المملكة.

يقتصر القبول على الإمكانيات المتاحة في الأقسام وتتم المفاضلة بين المتقدمين حسب معايير القبول.

لا يحق لطالب المنحة تغيير تخصصه بعد قبوله في تخصص معين.

يتم القبول في جميع التخصصات ما عدا التخصصات الصحية.

ألّا يكون قد تجاوز خمس سنوات منذ تخرجه من الثانوية.

يتم أرشفة صورة واضحة للإقامة سارية المفعول.

شروط المنح الخارجية في جامعة نجران:

تطبق على طلاب المنح الخارجية شروط القبول المطبقة على السعوديين في مؤسسات التعليم العالي عدا شرط القدرات والتحصيلي.

لا يقل سن الطالب عن (17) سنة ولا يزيد عن (25) سنة للمرحلة الجامعية.

ألّا يكون الطالب قد حصل على منحة دراسية أخرى من إحدى المؤسسات التعليمية في المملكة.

أن تُصدَّق الشهادات والأوراق الثبوتية من الجهات المختصة في بلد الطالب، وكذلك السفارة والملحقيات الثقافية في بلد الطالب.

أن يُحضر شهادة خلو من السوابق من الأجهزة الأمنية في دولته.

ألا يكون مفصولاً من إحدى المؤسسات التعليمية في المملكة.

يتم القبول في جميع التخصصات ما عدا التخصصات الصحية.

لا يحق لطالب المنحة تغيير تخصصه بعد قبوله على تخصص معين.

أن يكون مع الطالبة محرم، وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك، على أن يكون مشمولاً بمنحة أو يكون لديه إقامة نظامية، أو يقدم على سجل صاحب عمل بحاجة إلى خدماته.

أن يجتاز الفحص الطبي الذي تقرره الجامعة.

أن توافق حكومة بلد الطالب على منحة الدراسة بالمملكة للدول التي تشترط ذلك على الطلاب السعوديين.

أن يجيد المتقدم اللغة العربية نطقاً وكتابةً.

يتم أرشفة صورة واضحة لجواز السفر ساري المفعول.

يتم أرشفة صورة واضحة لشهادة الثانوية.

يتم أرشفة ما يفيد بأنه يجيد اللغة العربية نطقاً وكتابة.