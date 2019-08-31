جامعة نجران تعلن أسماء المرشحين والمرشحات لبرامج الماجستير المهنية

المواطن - نجران

أعلنت جامعة نجران نتائج المرشحين والمرشحات للقبول في برامج الدراسات العليا المهنية مدفوعة الرسوم للعام الجامعي 1440 /1441 والبالغ عددهم 193 مرشحاً ومرشحة، والتي سبق الإعلان عن مرحلة القبول من خلال موقع الجامعة.

وشملت برامج الدراسات العليا المهنية، برنامج تقنيات التعليم المهني بنين وبنات، وبرنامج القيادة التربوية المهني بنين وبنات، وعلى جميع المرشحين والمرشحات للقبول استكمال باقي الإجراءات خلال فترة من يوم غدٍ الأحد 1441/01/02هـ إلى نهاية دوام يوم الأربعاء 1441/01/05هـ، وذلك في مقر عمادة الدراسات العليا في كلية الهندسة بالدور الثاني من الجهة الغربية.

وأوضحت الجامعة أن على المرشحين والمرشحات تسديد رسوم الفصل الدراسي الأول 1441/1440هـ مبلغ (9600) ريال في مصرف الراجحي رقم الحساب الموضح في صفحة التفاصيل أدناه.

الطلبات:

– شددت العمادة أن على جميع المرشحين والمرشحات إحضار الوثائق التالية للمطابقة:

• أصل الهوية الوطنية مع صورة منها.

• أصل الوثيقة (شهادة البكالوريوس) مع صورة منها.

• أصل السجل الأكاديمي (كشف الدرجات) مع صورة منه.

• الإيصال البنكي الموضح في تسديد رسوم الفصل الأول.

أسماء المرشحين والمرشحات في برامج الدراسات العليا:

1- برنامج الماجستير تقنيات التعليم المهني (بنين):

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2- برنامج الماجستير القيادة التربوية المهني ( بنين):

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3- برنامج الماجستير تقنيات التعليم المهني (بنات):

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4- برنامج الماجستير القيادة التربوية المهني ( بنات):

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