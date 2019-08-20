جايكوب كولين رئيسًا لـ لجنة الحكام رسميًا

المواطن - مروة نبيل

اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة الحكام برئاسة الإنجليزي جايكوب كولين لمنافسات الدورة الجديدة 2019/ 2023.

وجاء تشكيل لجنة الحكام في اتحاد الكرة، كالتالي؛ جايكوب كولين رئيسًا، ماتيو تريفولوني مستشارًا، يوسف ميرزا أحمد نائبًا للرئيس، وفي العضوية كل من؛ عبدالله مطلق الشلوي، عبدالرحمن إبراهيم التويجري وعبدالعزيز العقيلي.

وتولّى جايكوب كولين منصب مدير تقنية حكم الفيديو المساعد VAR في الاتحاد السعودي لكرة القدم من 2017 وحتى الآن، وأدار مباريات في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز من 2008 إلى 2017.