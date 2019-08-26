جدل حول تحديد زعيم الكرة السعودية

المواطن - محمد سمعه

دار جدال شديد بين الناقد الرياضي عبدالرحمن السماري، والإعلامي الرياضي عبدالله بن زنان المتحدث السابق للنصر حول تحديد هوية زعيم الكرة السعودية.

البداية كانت من عبدالله بن زنان الذي نشر مقطع فيديو قديم لـ عبدالرحمن السماري حيث قال الأخير بأن النصر هو زعيم الكرة السعودية.

وكتب عبدالله بن زنان تعليقًا في تويتر على فيديو عبدالرحمن السماري قائلًا: في فترة ماضية عندما كان النصر يُسيطر على البطولات التي يتهربون منها، الأخ عبد الرحمن السماري أحد أعضاء مجلس إدارة الهلال، وأحد المؤثرين حينها في صناعة القرار الهلالي، في ذلك الوقت يؤكد بأن لقب النصر هو الزعيم.

رد عبدالرحمن السماري على تغريدة عبدالله بن زنان في تويتر قائلًا: إلى الأخ عبدالله بن زنان الزهراني، الزعيم لقب غير ثابت وهو لمن يتزعم البطولات، الهلال حاليًا هو زعيم آسيا وليس فقط السعودية بـ 58 بطولة.

وأضاف عبدالرحمن السماري: لكن الأكيد أن الهلال لا يزور إيميلات.

ويتواجد ناديا الهلال والنصر حاليًا في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، لكرة القدم، حيث سيواجه الهلال غدًا نادي الاتحاد في مباراة الذهاب، بينما يواجه النصر اليوم فريق السد القطري على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

الى الاخ عبدالله بن زنان الزهراني..#الزعيم لقب غير ثابت وهو لمن يتزعم البطولات#الهلال الان زعيم آسيا وليس فقط السعودية.. ب٥٨ بطولة لكن الاكيد ان الهلال لا يزور ايميلات #تصريح_بن_زنان_جاب_العيد https://t.co/mdaZwAqAec — عبدالرحمن السماري (@alsmariABD) August 24, 2019