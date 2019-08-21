جريزمان يرد على شائعات قلقه من عودة نيمار

المواطن - مروة نبيل

رد الفرنسي أنطوان جريزمان، المنضم حديثًا إلى صفوف برشلونة الإسباني، على أنباء قلقه من عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت إذاعة مونت كارلو الفرنسية، قد نشرت، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، نبأ يفيد بأن جريزمان قلق بشأن عودة نيمار المحتملة إلى برشلونة الإسباني، حتى وإذا قال إنه سعيد.

وقام الفرنسي أنطوان جريزمان بالرد من حسابه الشخصي قائلًا: “حقًّا، كيف عرفتم ذلك؟”، في إشارة إلى نفيه لهذه الشائعات.

ويسعى برشلونة لإقناع باريس سان جيرمان الفرنسي بالتخلي عن خدمات نيمار في الميركاتو الصيفي الحالي، وتتجه المفاوضات حاليًّا لاستعارته مع خيار الشراء بشكل إلزامي بنهاية مدة الإعارة.

وكان جريزمان قد انضم إلى صفوف برشلونة هذا الصيف، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع الروخي بلانكوس، والتي تبلغ 120 مليون يورو.