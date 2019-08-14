جماهير الأهلي تدعم عمر السومة

المواطن - مروة نبيل

حرصت أعداد كبيرة من جماهير النادي الأهلي على دعم نجم الفريق الأول لكرة القدم، السوري عمر السومة، عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

عمر السومة:

وكان عمر السومة قد رمى قميص النادي الأهلي على الأرض خلال مباراة الراقي ضد الهلال ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وانتشر مقطع فيديو قصير لنجم النادي الأهلي عمر السومة لحظة رمي لقميص على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي تسبب في انقسام جماهير الراقي، حيث دافع البعض عن اللاعب، فيما هاجمه البعض الآخر.

السومة يقبل قميص الأهلي:

ودشن محبو عمر السومة هاشتاق يحمل اسم السومة يقبل قميص الأهلي على “تويتر”، وشهد تفاعلًا كبيرًا من الجماهير، وقال تركي بن عبدالله: “سوي الي تبي يا أبو خطاب حلال عليك وأنت للأهلي والأهلي لك وأنت والأهلي لنا”.

وقال الإعلامي حسن عبدالقادر: “لا يمكن تفسير ما فعله السومة بأنه إهانة للكيان. تصرف عادي جدًّا سبقه به الكثير وسيفعله غيره لاحقًا في كل الأندية. مشكلة الأهلاويين أنهم يساعدون غيرهم في صنع قضايا وهمية”.

وعلق حساب آخر قائلًا: “كلنا السومة ومهما حاول الصغار النيل منه يكون خلفه جمهور عضيم يلجم كل من يريد الاستنقاص من لاعب بحجم عمر السومة”، وقال طارق: “العقيد حيرد عليكم في الدوري بإذن الله”.

وتابع بندر العمار: “كل ما شفت تاق فيه سب للسومة أفرح وأطمن لأن أبو عبدالله يعتبره تحفيز ودفعة معنوية ويرد بالملعب كالعادة”، وكتبت أهلاوية وأفتخر: “أعظم من ارتدى قميص الأهلي وحمل شعاره”.

ودعم آخر عمر السومة بطريقته الخاصة، وقال: “يستحق أن نضع له تيفو في المباراة القادمة أمام العدالة من يوافقني الرأي ريتويت”.