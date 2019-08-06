جماهير النصر تحتفل بالكأس الاستثنائي

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي النصر عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن فتح الباب أمام الجماهير للتصوير مع كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضح حساب نادي النصر على “تويتر”، أن الإدارة قررت إتاحة الفرحة أمام الجماهير للتصوير مع الكأس الاستثنائي في متجر النصر في الرياض بداية من اليوم، تزامنًا مع تدشين أطقم العالمي الأول والثاني.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قد نجح في الفوز بالنسخة الاستثنائية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد منافسة قوية مع الهلال.

ونشر حساب نادي النصر الرسمي، صورًا من تدشين أطقم الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي في الموسم الرياضي الجديد 2019/ 2020.