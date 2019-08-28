جماهير يونايتد تُطالب برحيل بوجبا
في الميركاتو الصيفي

جماهير يونايتد تُطالب برحيل بوجبا

2019/08/28
الساعة 5:29 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

طالبت جماهير مانشستر يونايتد الإنجليزي، برحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، الفرنسي بول بوجبا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتبت جماهير مانشستر يونايتد الإنجليزي رسالة إلى اللاعب الفرنسي خارج المدينة الرياضية لفريق الشياطين الحمر، وهي Pogba Out أي: ارحل يا بوجبا.

كما طالب الجمهور بعدم إيقاف لاعبي مانشستر يونايتد للحصول على إمضاءاتهم أو صورهم، لدى خروجهم من المدينة الرياضية، تعبيرًا عن غضبهم من مستوى اللاعبين.

وتأتي هذه الواقعة بعد الإساءات التي تعرض لها بوجبا، بعدما أهدر ركلة جزاء أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، لتنتهي المباراة بالتعادل بين الفريقين، ما أثار غضب الجماهير.

وارتبط اسم بوجبا بالرحيل عن مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي الحالي، وسط أنباء عن اقترابه من ريال مدريد أو يوفنتوس، بعدما أعلن عن رغبته في الرحيل.



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