جموع غفيرة تشيع جثمان الشهيد الجعفري بصبيا

المواطن - علي شيبان - جازان

أدى وكيل محافظة صبيا، الأستاذ إبراهيم مدني عتودي، صلاة الميت على الشهيد حسن حوري جعفري، أحد أفراد القوات المسلحة، الذي استُشهد خلال عمله على الحد الجنوبي، بعد صلاة عصر أمس الاثنين بجامع قرية الحرف بساحل الجعافرة.

وقدم وكيل محافظة صبيا تعازي ومواساة القيادة الرشيدة لوالد وأقارب الشهيد الجعفري، وتعازي أمير منطقة جازان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن العزيز نائب أمير منطقة جازان، داعيًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته.

وعبر ذوو الشهيد من جهتهم عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم دفاعًا عن الوطن، سائلين المولى أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره.

وأدى الصلاة مع وكيل المحافظة رئيس مركز قوز الجعافرة الأستاذ أحمد جابر العقدي وعددٌ من مديري الإدارات الحكومية وشيوخ وأعيان المحافظة.