جموع غفيرة تشيع جثمان الشهيد الشراحيلي في أحد المسارحة

جموع غفيرة تشيع جثمان الشهيد الشراحيلي في أحد المسارحة

2019/08/17
الساعة 9:16 مساءً
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المواطن - علي شيبان - جازان

أدت جموع المصلين بمحافظة أحد المسارحة، بعد صلاة عصر اليوم، صلاة الميت على شهيد الواجب الرقيب قاسم أحمد قاسم شراحيلي- أحد منسوبي القوات المسلحة- الذي استُشهد في الحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وتقدم المصلين وكيل المحافظة سعد بن محمد حكمي وعددٌ من منسوبي القوات المسلحة والجهات الحكومية بالمنطقة.

وقدّم وكيل محافظة أحد المسارحة تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، إلى والد وأبناء وأشقاء وذوي شهيد الواجب، سائلًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



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