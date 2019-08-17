جهاد الحسين بعد مغادرته التعاون: لدي عرضان من السعودية

المواطن - محمد سمعه

أوضح اللاعب السوري جهاد الحسين، نجم التعاون السابق، أنه يملك عرضين من ناديين سعوديين للانضمام إلى أحدهما قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية.

وتحدث جهاد الحسين قائلًا: لدي 4 عروض احترافية، فهناك عرضان من الدوري السعودي والآخران من أندية خليجية، وسأتخذ قراري النهائي خلال الساعات المقبلة.

أكدت تقارير صحافية، أن نادي الكرامة السوري دخل في مفاوضات مباشرة مع النجم جهاد الحسين لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان نادي التعاون قد أعلن أول أمس الخميس عن فسخ تعاقده مع السوري جهاد الحسين بالتراضي، بعدما مثل الفريق الأول لكرة القدم خلال الـ5 مواسم الماضية، وتمنى له التوفيق والنجاح في خطوته المقبلة.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة نادي الكرامة تواصلت مع جهاد الحسين خلال الساعات القليلة الماضية، ولكن اللاعب السوري طلب مهلة للرد على هذا العرض، خاصة أن رحيله عن التعاون كان قرارًا مفاجئًا له.

ومن المتوقع أن يوافق مجلس إدارة نادي الكرامة على كافة شروط جهاد الحسين في حالة قبوله العودة إلى الفريق الأول لكرة القدم مرة أخرى، أملًا في الاستفادة من خبراته الكبيرة.

وقدم جهاد الحسين مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في منافسات الموسم الرياضي الماضي، وساهم في احتلاله المركز الثالث في الدوري السعودي للمحترفين، وهو أفضل مركز يُحققه سكري القصيم في تاريخه.