جهاد الحسين .. نهاية سنوات من الإبداع في الدوري السعودي

المواطن - مروة نبيل

يُعد السوري جهاد الحسين واحدًا من أبرز لاعبي التعاون والدوري السعودي للمحترفين خلال السنوات الماضية؛ حيث نجح في خطف الأنظار بتمريراته الحاسمة وأهدافه المؤثرة.

وكان نادي التعاون قد أعلن بالأمس عن فسخ تعاقده مع جهاد الحسين بالتراضي، بعدما مثل الفريق الأول لكرة القدم خلال الـ5 مواسم الماضية، وتمنى له التوفيق والنجاح في خطوته المقبلة.

جهاد الحسين:

ونجح النجم السوري جهاد الحسين في صناعة 46 هدفًا في الدوري السعودي للمحترفين، أكثر من أي لاعب آخر منذ أول مباراة له في البطولة المحلية، خلال شهر سبتمبر عام 2011.

وقام جهاد الحسين بصناعة 38 هدفًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، فيما صنع الـ8 أهداف الأخرى خلال فترة لعبه في صفوف نجران، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”.

وقدم جهاد الحسين مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في منافسات الموسم الرياضي الماضي، وساهم في احتلاله المركز الثالث في الدوري السعودي للمحترفين، وهو أفضل مركز يُحققه سكري القصيم في تاريخه.

كما ساهم النجم السوري جهاد الحسين في تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه، وسيُشارك في النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال آسيا.