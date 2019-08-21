جهاد الحسين ينتظم في مران الرائد

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الرائد، مساء اليوم الأربعاء، عن وصول النجم السوري جهاد حسين إلى جدة للانتظام في مران الفريق الأول لكرة القدم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد لمواجهة نظيره الاتحاد في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2019/ 2020.

وكان نادي الرائد قد أعلن اليوم عن تعاقده مع جهاد الحسين، صاحب الـ35 عامًا، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده بالتراضي مع نادي التعاون عقب لعبه 5 مواسم في صفوفه.

وقدم جهاد الحسين مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في منافسات الموسم الرياضي الماضي، وساهم في احتلاله المركز الثالث في الدوري السعودي للمحترفين، وهو أفضل مركز يُحققه سكري القصيم في تاريخه.

كما ساهم النجم السوري جهاد الحسين في تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه، وسيُشارك في النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال آسيا.