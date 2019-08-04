جوارديولا أول مدرب يحصل على بطاقة صفراء

المواطن - مروة نبيل

حصل المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، الإسباني بيب جوارديولا على بطاقة صفراء خلال مباراة السيتيزنز ضد ليفربول في كأس الدرع الخيرية.

واحتضن ملعب ويمبلي مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول ضمن منافسات كأس الدرع الخيرية، والتي انتهت قبل قليل بفوز السيتيزنز بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وأصبح الإسباني جوارديولا أول مدرب في تاريخ الكرة الإنجليزية يحصل على بطاقة صفراء، بعد التعديلات الجديدة في قوانين كرة القدم، التي أقرها الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”.

وحصل المدير الفني الإسباني جوارديولا على البطاقة الصفراء، نتيجة اعتراضه على قرارات الحكم مارتن أتكينسون، بعدما رفض معاقبة جو جوميز عقب تدخله العنيف على نجم مانشستر سيتي دافيد سيلفا.

وتُعتبر هذه هي المرة الأولى التي يُطبق فيها قانون فيفا الجديد، بتلقي المدير الفني لبطاقة صفراء أو حمراء مباشرة خلال المباراة مثل اللاعبين.