جوارديولا: لم أفكر في إمكانية رحيل ساني

المواطن - مروة نبيل

علق المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني بيب جوارديولا على الإصابة التي تعرض لها ليروي ساني، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه لم يُفكر في إمكانية رحيله اللاعب الألماني عن الفريق.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد بالجولة الأولى من الدوري الإنجليزي: “لم أفكر في إمكانية رحيل ساني عن الفريق، كنت أردد دائمًا بأنه لاعبنا”.

وتابع: “ساني لم يخبرني بأنه يريد الرحيل، لذلك اعتقدت أنه سيظل معنا ودفعت به في كل المباريات قبل بداية الموسم.. الإصابات القوية تمثل نبأ سيئًا بالنسبة لنا، وخلال 3 مواسم تعرض لاعبو السماوي لإصابات في الرباط الصليبي 3 مرات”.

وواصل جوارديولا تصريحاته بشأن اللاعب الألماني قائلًا: “ليروي ساني لاعب شاب ونأمل أن يتعافى بشكل جيد، كما أنه يتلقى أفضل رعاية ممكنة”.

وعن فترة غياب ساني التي تصل إلى 7 أشهر، قال: “سيحاول جميع الأشخاص هنا مساعدته كي يشعر بالراحة في اللحظات الصعبة، لأنه بعد شهر أو شهرين سيصاب بالوحدة، ولكننا سنكون معه قدر الإمكان”.

يُذكر أن ليروي ساني أصيب بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول في بطولة كأس الدرع الخيرية، والتي انتهت بفوز فريقه بركلات الترجيح.