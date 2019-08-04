جوارديولا: لن أخاطر بلقب الدوري من أجل دوري الأبطال

المواطن - محمد سمعه

قال المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي الإنجليزي، أنه لا يمكنه المخاطرة بلقب الدوري الإنجليزي، من أجل الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

ونقل موقع توتو ميركاتو الإيطالي تصريحات جوارديولا الذي قال: الفوز بالدوري الإنجليزي يجعلني سعيدًا بعد مرور 11 شهرًا لحصد اللقب، ولكن دوري أبطال أوروبا سبع مباريات فقط لتفوز باللقب، على أيّة حال لا يمكنني المخاطرة بلقب البريميرليج من أجل دوري الأبطال.

وأضاف جوارديولا: أعتقد أن ليفربول ورغم فوزه بدوري الأبطال، كان سيسعد أكثر بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي لأن هذا الأمر لم يتحقق لـ ليفربول منذ 30 عامًا.

ويخوض نادي مانشستر سيتي الإنجليزي حاليًا، مواجهة الدرع الخيرية ضد نادي ليفربول، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدف.