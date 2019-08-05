جوازات القصيم تواصل أعمالها خلال إجازة العيد

جوازات القصيم تواصل أعمالها خلال إجازة العيد

2019/08/05
الساعة 11:48 مساءً
- ‎فيأخبار 13 منطقة, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - واس

أكد مدير جوازات منطقة القصيم اللواء مساعد بن راشد الرومي ، استمرار العمل بإدارة جوازات القصيم ببريدة، وإدارة جوازات محافظة عنيزة ومحافظة الرس ، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك, باستقبال وإنهاء إجراءات الحالات الطارئة والضرورية والتي لا يمكن تأجيلها أو تنفيذها عبر منصات الخدمات الإلكترونية ” أبشر – مقيم ” .
وأوضح اللواء الرومي أن الإدارات ستستمر بتقديم خدماتها للمستفيدين من ‪الساعة ٨ صباحا‬ إلى الساعة 2:30 مساء خلال أيام الإجازة ويكون استقبال المراجعين للذين لديهم حالات طارئة تستدعي إنجازها خلال الإجازة, مشيرًا إلى أهمية استفادة المواطنين والمقيمين من خدمات الجوازات الإلكترونية ” أبشر “، مقيم» التي يمكن عن طريقها تنفيذ معظم الخدمات دون الحاجة لمراجعة الجوازات.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :