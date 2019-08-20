جوجل تفسر انقطاع الإنترنت عن بعض هواتف أندرويد

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

فسّرت شركة جوجل الأمريكية العملاقة، بعض حالات انقطاع خدمات الإنترنت عن بعض الهواتف الذكية التي تعمل بمنصة أندرويد الشهيرة.

وحسب تقرير موقع تايمز ناو، فإن جوجل أكدت أنه يجري مجموعة من التعديلات على الملايين من الهواتف العاملة بنظام أندرويد، وذلك في إطار مراجعتها لبعض الأمور المتعلقة بسياسة الخصوصية، وهو الأمر الذي قد ينتج عنه بعض حالات انقطاع البيانات المتعلقة بالإنترنت.

وأشارت إلى أن ذلك قد يؤثر على بعض الهواتف وليس جميع الأجهزة التي تعمل بأندرويد، وذلك في إطار التأكيدات المستمرة لشركة جوجل على أداء سياسات الخصوصية.

وتسعى الشركة الأمريكية صاحبة التواجد الأكبر بمنصة أندرويد في الهواتف الذكية على مستوى العالم، إلى التأكد من سلامة سياسات الخصوصية التي تعلنها الشركة، وذلك مع ارتفاع وتيرة الانتقادات التي تُوجّه للمؤسسات التكنولوجية العملاقة، والتي تتهم باستغلال بيانات المستخدمين في الخدمات الإعلانية مما يسهل استهدافهم من قبل الشركات مختلفة الأنشطة.