جولة “المواطن” تكشف فضيحة العمالة في سوق الواديين!

المواطن - فهد القحطاني - الواديين

فرضت عمالة آسيوية وعربية سيطرتها الكاملة على محلات بيع الخضار بسوق الجمعة بمركز الواديين، التابعة لمحافظة أحد رفيدة.

وعمدت العمالة إلى رفع الأسعار على المواطنين وشرعت بالغش في بيع الخضار الفاسدة وخلطها مع الخضار الجيدة.

“المواطن” خلال زيارتها لهذا السوق وبعد شكوى من بعض المواطنين، رصدت بعض الخضروات الفاسدة داخل تلك المحلات التي تديرها العمالة، كما رصدت بعض الخضار المعدة للبيع ملقاة على الأرضيات المتسخة والتي تنمو فيها البكتيريا.

وطالب المواطنون الجهات المسؤولة بمحاسبتهم والعمل على التأكد من تصاريح عمل تلك العمالة في هذا المجال التي لم تُعِرْ أي اهتمام لصحة وسلامة المواطنين أثناء استخدام هذه الخضروات في غذائهم.