جوليانو: أظهرنا شخصيتنا في مباراة النصر ضد السد

المواطن - مروة نبيل

أشاد البرازيلي جوليانو دي باولا بالمستوى الذي ظهر عليه النصر ضد السد القطري، اليوم، في بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وعلق النجم البرازيلي على مباراة النصر ضد السد القطري اليوم قائلًا: “سعيد جدًّا ليس فقط من أجل النتيجة بل من أجل الأداء، أظهرنا شخصيتنا”.

وتابع جوليانو حديثه عن مباراة النصر ضد السد القطري اليوم قائلًا: “ولم نغير من طريقة لعبنا رغم التأخر بالنتيجة، وتمكنا من العودة بشكل مثالي، ومستوانا يمنحنا الثقة في لقاء الإياب”.

النصر ضد السد:

ولعب النصر ضد السد القطري اليوم على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019، وانتهت المباراة بفوز العالمي بهدفين مقابل هدف.

وكان الفريق الضيف قد تقدم أولًا عن طريق علي أسد في الدقيقة 21، وسجل عبدالرحمن الدوسري التعادل في الدقيقة 44، قبل أن يُحرز جوليانو هدف الفوز في الدقيقة 72 من أحداث مباراة النصر ضد السد القطري.