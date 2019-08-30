جوليانو أفضل لاعب في ذهاب ربع نهائي آسيا

المواطن - مروة نبيل

فاز نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرازيلي جوليانو دي باولا بجائزة أفضل لاعب في منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وأشار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، إلى أن جوليانو كان له 5 محاولات على المرمى، وصنع 5 فرص لزملائه، ومرر 54 تمريرة بينهم 48 تمريرة ناجحة، ليحصل على 8.1 نقطة.

وتألق جوليانو خلال مباراة النصر والسد القطري التي أُقيمت على استاد الملك فهد الدولي، وقاده لتحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف، ليقترب من خطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي من البطولة الآسيوية.

وكان السد القطري قد تقدم بهدف عن طريق علي أسد، قبل أن يُحرز عبدالرحمن الدوسري هدف التعادل، وسجل البرازيلي جوليانو هدف فوز النصر في الدقيقة 72 من أحداث الشوط الثاني.