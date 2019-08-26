جوليانو الأفضل في مباراة النصر والسد اليوم

المواطن - مروة نبيل

توج البرازيلي جوليانو دي باولا بجائزة أفضل لاعب في مباراة النصر والسد القطري، اليوم، التي أُقيمت على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

جوليانو الأفضل:

وكشف حساب دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن اختيار الاتحاد القاري للاعب جوليانو كأفضل لاعب في مباراة اليوم بين النصر والسد القطري، بعد تألقه اللافت ومساهمته في فوز العالمي، وهنأه على مستواه.

وظهر جوليانو بمستوى مميز في مباراة النصر والسد القطري، اليوم، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، والتي انتهت بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي بهدفين مقابل هدف.

النصر والسد:

وشهدت مباراة النصر والسد القطري اليوم تألقًا لافتًا من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي، وأهدر لاعبوه العديد من الفرص السهلة، قبل أن يتمكن الفريق من هز شباك الأصفر من أول محاولة له.

وفض علي أسد اشتباك التعادل السلبي في مباراة اليوم بين النصر والسد القطري عند الدقيقة 21، ليواصل العالمي الضغط بحثًا عن تسجيل هدف التعادل، ونجح عبدالرحمن الدوسري في هز الشباك عند الدقيقة 44.

مباراة اليوم:

واستمر ضغط العالمي في الشوط الثاني لتسجيل هدف جديد، وواصل لاعبوه إضاعة الفرص السهلة، خاصة فرصة جوليانو التي خرجت إلى ركلة ركنية، ليظل التعادل الإيجابي مخيمًا على نتيجة مباراة النصر والسد القطري اليوم حتى الدقيقة 72.

ورفض جوليانو خسارة العالمي في مباراة اليوم ليسجل هدف الفوز من كرة رأسية مميزة، لتنتهي مواجهة النصر والسد القطري بفوز الأصفر بنتيجة 2/1، ويقترب من التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019.